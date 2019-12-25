МЧС: В Ленобласти и Петербурге ожидается метель и сильный ветер

Непогода придет в регион во второй половине дня.

МЧС предупредил петербуржцев и жителей Ленобласти о надвигающейся метели и сильном ветре. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" непогода завоюет регион во второй половине субботы, 6 марта.

Ветер в черте города разгонится до 20 м/с и будет сопровождаться сильным снегом. В области снежные вихри начнут надвигаться с западных районов, метель продолжится и в ночь с 6 на 7 марта, западный ветер подует с порывами до 15-20 м/с.

Жителей региона призвали быть осторожными и внимательными на дорогах.

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