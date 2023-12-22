МЧС России увеличит парк беспилотной авиации

МЧС России почти вдвое увеличит парк беспилотной авиации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Новая техника будет предназначена для мониторинга паводковой и пожароопасной ситуаций, поиска людей. По словам главы МЧС Александра Куренкова, сейчас на вооружении специалистов находятся более 400 беспилотников. В этом году планируется закупка еще более 300 дронов. Кроме того, для подвижных пунктов управления БПЛА будет закуплено восемь автомобилей повышенной проходимости.
Техника предназначена для мониторинга паводковой и пожароопасной ситуаций, поиска людей.
Ранее мы сообщали, что два человека погибли в результате пожара в Перми.
Видео: МЧС России
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