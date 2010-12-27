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МЧС Петербурга: возможны отключения электроэнергии из-за снегопада
Сегодня, 9:40
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lesjasap
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МЧС Петербурга: возможны отключения электроэнергии из-за снегопада

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Специалисты предупреждают петербуржцев о плохих погодных условиях 8 декабря.

МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей города о надвигающемся снегопаде. Погодные условия резко ухудшатся 8 декабря. В первой половине дня можно ждать слабую метель и сильный снег. Главный синоптики Северной столицы пообещал выпадение осадков толщиной 5-7 миллиметров. 
 
Дорожная обстановка также будет тяжелой. На проезжей части ожидается налипание мокрого снега. Специалисты советуют не парковаться вблизи деревьев и по возможности отказаться от передвижения на личных автомобилях. 
 
Также поступила информация о возможном отключении электроэнергии из-за возможных разрывах на подстанциях.
Теги: метель , мчс , погодные условия , снегопад
Категории: Новости СПб

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