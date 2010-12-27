МЧС Петербурга предупреждает о сложной обстановке на дорогах в пятницу

В пятницу, 7 декабря, Северную столицу ждет сильный снег и сложная обстановка на дорогах. Кроме того, местами ветер усилится до 12 метров в секунду.

В последний рабочий день этой недели Петербург ожидает неприятная погода. Зима дает о себе знать: синоптики обещают снег в первой половине дня. По информации Северо-Западного УГМС местами осадки будут сильными, возможна метель. Ночью будет около пяти градусов ниже нуля, но днем температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Ухудшит ситуацию и южный и юго-восточный ветер. Его порывы будут от 7 до 12 метров в секунду. Из-за тёплой погоды снег местами будет налипать, что может привести к разнообразным проблемам.

На дорогах обещают сложную обстановку: скользкая поверхность, снежные накаты. Из-за этого может увеличится число ДТП.МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном транспорте.