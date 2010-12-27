МЧС Петербурга предупреждает о сильной гололедице во вторник

Во вторник, 5 декабря, в Северной столице обещают гололед на дорогах. Водителей просят соблюдать осторожность.

Северо-Западное УГМС обещает на вторник, 5 декабря, сильную гололедицу на дорогах и тротуарах Петербурга. Кроме того на дорогах возможен небольшой снежный накат. Это может привести к увеличению числа аварий. На ночь и утро обещают небольшой снег. А вот днем осадков не ожидают.

Как ночью, так и днем обещают минусовую температуру от -1 до -3. Ветер умеренный, без опасных порывов. ГУ МЧС предупреждают водителей об осторожности на дороге. В потоке рекомендуют держать увеличенную дистанцию, заранее предупреждать о своих маневрах и притормаживать перед переходами.