МЧС Петербурга начал предупреждать о самоизоляции по СМС

Рассылка приходит даже тем, кто не выезжал за границу.

В редакцию Piter.tv пришло сообщение от читателей, что МЧС города начал рассылку о самоизоляции по СМС.

В сообщении говорится, что все прибывшие из-за границы, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Далее следует ссылка на страницу Роспотребнадзора, где объясняется, почему именно две недели и как вести себя во время карантина. В конце сообщения приведен телефон горячей линии.

Читатель Piter.tv отметил, что получил рассылку, однако не выезжал за границу очень давно.

Ранее мы сообщали, что из Боткина выписали 60 человек за сутки.

Фото: Piter.tv