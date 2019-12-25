Лжепродавщице меда из Петербурга назначили реальный срок лишения свободы

Ее соучастница получила условный срок.

Выборгский районный суд вынес приговор двум женщинам, которые обворовывали пенсионеров под видом продажи меда. Следствие установило 5 потерпевших, ущерб составил более 350 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга, злоумышленниц признали виновными по статьям "Мошенничество" и "Кража". С 2020 по 2021 год подсудимые предлагали пожилым людям купить мед и, пользуясь предлогом, проникали к ним в квартиру. Пока одна из соучастниц отвлекала внимание потерпевших, вторая искала деньги. Жертвами стали люди 1936-1940 годов рождения.

Одну женщину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а другую — к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, осужденным нужно будет возместить ущерб потерпевшим.

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