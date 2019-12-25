В Янино задержан лжеполицейский, грозивший прохожим автоматом

Под маской правоохранителя скрывался безработный мужчина.

Во вторник, 5 июля, в полицейский участок Всеволожского района Ленинградской области поступил сигнал об агрессивном водителе. Дебошира с автоматом заметили на Колтушском шоссе в Янино. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина управлял Nissan Almera, не соблюдая ПДД, а на претензии других водителей реагировал угрозами, демонстрируя оружие и утверждая, что он работает в правоохранительных органах.

В результате злоумышленника задержали у деревни Старая. Как выяснилось, это был безработный местный житель. Документов на машину у него не отказалось, зато в салоне обнаружили охолощенный автомат Калашникова.

Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти родители шесть лет насиловали дочь и снимали с ней порно.

Фото: Piter.TV