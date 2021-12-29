Лжеминеры "атаковали" консульство Казахстана в России на улице Рылеева

Силовики осмотрели здание. Ничего опасного они не нашли.

Лжеминеры отправили письмо на почту консула республики Казахстан, в котором сообщалось о заминировании Посольства страны в России. Правоохранители незамедлительно проверили здание на улице Рылеева, 10.

По информации Piter.tv, автор письма требовал отставки президента Казахстана Токаева. Аноним угрожал взорвать консульство. Силовики изучили письмо и проверили адрес, с которого оно было отправлено. Кроме того, стражи порядка осмотрели здание на Рылеева и эвакуировали трех сотрудников. Ничего опасного силовики не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тем временем в Алма-Ате началась перестрелка между военными и митингующими.

Фото: Piter.tv