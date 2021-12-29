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Лжеминеры "атаковали" консульство Казахстана в России на улице Рылеева
Сегодня, 9:47
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Лжеминеры "атаковали" консульство Казахстана в России на улице Рылеева

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Силовики осмотрели здание. Ничего опасного они не нашли.

Лжеминеры отправили письмо на почту консула республики Казахстан, в котором сообщалось о заминировании Посольства страны в России. Правоохранители незамедлительно проверили здание на улице Рылеева, 10.

По информации Piter.tv, автор письма требовал отставки президента Казахстана Токаева. Аноним угрожал взорвать консульство. Силовики изучили письмо и проверили адрес, с которого оно было отправлено. Кроме того, стражи порядка осмотрели здание на Рылеева и эвакуировали трех сотрудников. Ничего опасного силовики не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тем временем в Алма-Ате началась перестрелка между военными и митингующими.

Фото: Piter.tv

Теги: атаковали, консульство казахстана, лжеминеры, полиция, силовики, шутники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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