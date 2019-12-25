Петербургского лжеконтролера приговорили к обязательным работам

Он подошел в автобусе к женщине, создал видимость сканирования неустановленным прибором ее проездного билета, после чего сообщил, что пассажирка из-за отсутствия фотографии будет лишена проездного на год.

В Петербурге лжеконтролера приговорили к обязательным работам. Об этом рассказала прокуратура Петроградского района.

В суде установлено, что днем 11 июня 2024 года подсудимый перевоплотился в контролера автобуса. Переодевшись в фирменную синюю форму, он обзавелся прибором внешне похожим на валидатор, после чего вышел в рейд.

Лжеконтролер у станции метро "Чкаловская" зашел в автобус маршрута № 14, где находилась только одна женщина. Он подошел к ней, создал видимость сканирования неустановленным прибором ее проездного билета, после чего сообщил, что пассажирка из-за отсутствия фотографии будет лишена проездного на год. Потерпевшая испугалась.

Подсудимый предложил женщине оплатить 3,5 тысячи рублей штрафа, которые она ему передала.

В ходе судебного заседания мужчина возместил причиненный ущерб, а потерпевшая его простила. Однако петербуржец признан виновным по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.

Фото: Piter.tv