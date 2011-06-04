Лжегадалка донесла сумки бабушки до дома на Авангардной и украла 80 тысяч рублей

Виновная проведет 4 года в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Наталии Череповской. Её признали виновной в краже у пенсионерки. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что днем 10 июня 2024 года подсудимая увидела на улице 86-летнюю пенсионерку и предложила ей помочь донести тяжелые сумки до квартиры, расположенной в одном из домов по Авангардной улице. Пожилая женщина согласилась. Под предлогом просмотра условий проживания петербурженки и помощи по хозяйству, Череповская незаконного проникла в ее квартиру. Занеся покупки в жилище, подсудимая предложила погадать и попросила хозяйку налить стакан воды, принести нитки и все имеющиеся дома деньги.

В процессе ритуалов и разговоров, сделав несколько движений руками, Череповская похитила у пенсионерки 80 тысяч рублей. Только вечером пожилая потерпевшая обнаружила, что денег нет.

Виновная проведет 4 года в исправительной колонии общего режима.

Фото и видео: прокуратура СПб