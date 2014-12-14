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Люди в желтом вышли с плакатом к Боткинской больнице

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Судя по содержанию плаката, активисты хотели привлечь внимание к проблеме федерального масштаба.

Активисты в желтых плащах развернули плакат у Боткинской больницы в Петербурге. Они просят обратить на них внимание, однако саму проблему не упоминают. Кадрами с места поделился очевидец, он узнал, в чем состояла цель акции.

Петербуржцы хотели напомнить о проблеме, которая существует, но не имеет широкого освещения — желтухе. В связи с этим они оделись в желтое и таким же цветом окрасили лицо. Всего плакат держали пять человек. 

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", где была размещена фотография, идею не оценили. 

Видео и фото: vk.com/spb_today / Александр Дунюшин

Теги: акция, желтуха, министерство здравоохранения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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