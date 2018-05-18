В Казахстане мужчины спасли жеребенка, которого задавило камнями

В Казахстане мужчины высвободили лошадь, которую зажало огромными булыжниками.

Неравнодушные люди во время своей поездки по мангистаускому краю спасли жеребенка, который был на грани жизни и смерти. Маленького лошонка придавило камнями, об этом сообщают СМИ Казахстана.

Один из очевидцев снял на видео спасение животного, а после опубликовал запись в Сети. На кадрах видно, что лошадь зажало камнями со всех сторон, в результате чего животное не могло даже пошевелиться.

Спасти беспомощного жеребенка удалось с помощью троса и автомобиля. Мужчины привязали огромный камень тросом к машине и освободили лошадь.

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