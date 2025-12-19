Людей с инвалидностью хотят бесплатно пускать в театры в новогодние праздники

В Госдуме считают, что новая мера поддержки поможет гражданам активнее участвовать в культурной жизни страны, а также снизит социальную изоляцию и укрепит семейные и общественные связи.

Предведстель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением обеспечить бесплатный доступ инвалидов I, II и III групп к культурным мероприятиям в период новогодних праздников. Текст соответствующего документа появился в СМИ благодаря пресс-службе политика. В нем говорится о том, что депутат считает целесообразным установить по стране единый федеральный механизм для безлимитного бесплатного доступа вышеперечисленных категорий граждан к праздничным мероприятиям, организованным и проводимым государственными и муниципальными учреждениями культуры и структурами, получающими бюджетное финансирование.

Под безлимитностью предлагается понимать отсутствие ограничения по количеству посещений в течение праздничного периода при условии предварительной регистрации на конкретное мероприятие и наличия свободной вместимости. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Законодптель из нижней палаты добавила, что мера социальной поддержки должна распространяться на театральные и концертные программы, музейные и выставочные проекты, представления и прочие культурно-просветительские события. Дополнительно Яна Лантратова выступила с инициативой для инвалидов I группы предусмотреть бесплатный проход для одного сопровождающего человека. Для остальных категорий людей ограниченными возможностями такой проход предлагается предоставлять при подтвержденной необходимости сопровождения. Политик заметила, что проверка существования льготы может происходить через единый портал "Госуслуги" или региональные онлайн-сервисы с выдачей гражданину электронного билета или QR-кода.

Депутат Говырин рассказал о действующих в 2026 году налоговых вычетах по НДФЛ.

Фото: Piter.tv