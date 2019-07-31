Любители высокой скорости пополнили бюджет Ленобласти на 538 миллионов рублей

Правонарушения на дорогах фиксируют 333 камеры.

В четверг, 4 февраля, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что за прошедший 2020 год в бюджет региона поступило около 538 миллионов рублей за счет выплат штрафов за нарушение скоростного режима.

333 камеры фиксации сделали около 2,5 миллиона снимков, просмотрев фото и видео сотрудники Центра безопасности дорожного движения региона вынесли более 1,5 миллионов постановлений об административных правонарушениях. В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", задача которого сократить аварийность, хотят установить еще 20 камер в некоторых районах области.

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