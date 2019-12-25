Любители "тихой охоты" рассказали, в каких районах можно найти подосиновики

По словам грибников, на смену боровикам приходят красные.

Петербуржцы и жители Ленобласти рассказали в социальных сетях, где искать осенние грибы. Самыми урожайными районами Ленобласти, по их словам, являются Всеволожский, Выборгский, Приозерский и Приморский.

Например, в Выборгском районе любительница "тихой охоты" Мария Плаксина случайно обнаружила целую поляну красных. Женщина смогла набрать полную корзину грибов. Она отметила, что на смену боровикам пришли подосиновики. Фотографии с урожаем она показала в группе "Грибы и грибники СПб".

А грибник Николай Андреев собрал в последний день лета 2,5 корзины лесных даров в Приморском районе Ленобласти. На поиски он потратил всего час времени. Кроме того, мужчина вывез 2 пакета мусорных отходов из леса.

В бору Приозерского района Инна Николаева вместе с семьей за 5 часов нашла более 50 белых.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские грибники встретились в лесу с Бабой Ягой.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб, Pexels