Ляшко обвинил правительство в "газовом обмане" украинцев

Тарифы на газ стали ниже из-за того, что снизились цены на газ в Европе.

Бывший депутат Верховной рады заявил о "газовом обмане" украинцев. По словам Олега Ляшко, в снижении цен на газ нет заслуг властей страны, передает "112 Украина".

Тарифы на газ стали ниже из-за того, что снизились цены на газ в Европе. Слова правительства о понижении тарифов Ляшко назвал обманом людей.

Ранее "Оператор газотранспортной системы Украины" заявил, что помог новый договор с РФ. Кроме того, говорил глава компании Сергей Макогон, снижению способствовало отделение от "Нафтогаза".