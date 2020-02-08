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Ляшко обвинил правительство в "газовом обмане" украинцев

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Тарифы на газ стали ниже из-за того, что снизились цены на газ в Европе.

Бывший депутат Верховной рады заявил о "газовом обмане" украинцев. По словам Олега Ляшко, в снижении цен на газ нет заслуг властей страны, передает "112 Украина".

Тарифы на газ стали ниже из-за того, что снизились цены на газ в Европе. Слова правительства о понижении тарифов Ляшко назвал обманом людей.

Ранее "Оператор газотранспортной системы Украины" заявил, что помог новый договор с РФ. Кроме того, говорил глава компании Сергей Макогон, снижению способствовало отделение от "Нафтогаза".

Видео: Youtube / Олег Ляшко

Теги: газ, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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