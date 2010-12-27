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Лужская скорая предложила больному диабетом самообслуживание
Сегодня, 12:42
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nadiputintseva
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Лужская скорая предложила больному диабетом самообслуживание

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В Ленобласти скорая отказалась реагировать на вызов, а потом предложила мужчине с сахарным диабетом приехать в больницу самому.

В Лужском районе Ленинградской области больному мужчине, страдающему сахарным диабетом, отказали в медицинской помощи и порекомендовали добраться до больницы на своих ногах, сообщила 20 декабря пресс-служба прокуратуры области.

Известно, что 14 декабря жителю Луги стало плохо и он позвонил на станцию скорой помощи ГБУЗ ЛО "Лужская МБ".  Однако диспетчер не только не отправил больному медицинскую бригаду, а после второго вызова мужчине посоветовали самостоятельно добраться до приемного покоя.

Лужская городская прокуратура внесла в адрес главного врача больницы преставление об устранении нарушений федерального законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура поставила произошедшее на контроль. 

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшестви
Категории: Происшествия Новости СПб

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