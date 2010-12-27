К счастью, никто не пострадал.

В среду, 2 октября, в Приморском районе ночью сгорели три дорогих иномарки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на аллее Поликарпова, 6.

Сгорела машина. С ней рядом пострадали еще два автомобиля сообщают горожане

В пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступили в 5:13. Выгорели две иномарки – "Мицубиси" и "Мерседес". С пожаром боролись 8 специалистов.

Ранее мы сообщали о том, что под Новосибирском отец на тракторе задавил 3-летнего сына.

Фото:дтп и чп/вк