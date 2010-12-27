  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе ночью сгорели три дорогих иномарки
Сегодня, 9:24
149
IRINA_CHALKINA

В Приморском районе ночью сгорели три дорогих иномарки

0 0

К счастью, никто не пострадал.

В среду, 2 октября, в Приморском районе ночью сгорели три дорогих иномарки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Инцидент произошел на аллее Поликарпова, 6. 

Сгорела машина. С ней рядом пострадали еще два автомобиля

сообщают горожане

В пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступили в 5:13. Выгорели две иномарки – "Мицубиси" и "Мерседес". С пожаром боролись 8 специалистов. 

Ранее мы сообщали о том, что под Новосибирском отец на тракторе задавил 3-летнего сына.

Фото:дтп и чп/вк

Теги: дтп, новости спб, происшестви
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии