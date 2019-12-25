Лужская команда стала одним из победителей футбольного турнира в Петербурге

На финале турнира в Сочи команде предстоит защищать честь Северо-Запада в борьбе за победу с игроками из других регионов страны.

Лужская команда стала одним из победителей регионального этапа всероссийских соревнований "Будущее зависит от тебя" среди команд детских домов и школ-интернатов, завершившихся накануне в Петербурге. Еще одним победителем соревнований стала команда старшей группы "Багряниковской школы-интерната" Ярославской области, сообщили Piter.tv в пресс-службе компании "Мегафон".

Соревнования, которые проводились по инициативе оператора связи, собрали в одном месте спортсменов из Петербурга, а также Ленинградской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Мурманской и Калининградской областей. Финальный этап турнира пройдет в Сочи, а за выход в конечный этап соревнований боролись 10 команд старшей и младшей возрастных групп, в которых приняли участие более 70 юных футболистов. Одним из призов помимо кубка является обучение в академии одного из ведущих футбольных клубов.

Команда из деревни Багряники из Ярославской области победила со счетом 3:1 выиграла у сборной "Зубцовского детского дома". В младшей группе победу одержала команда "Лужской санаторной школы-интерната" Ленобласти. Команда "Центра содействия семейному воспитанию №15" из Петербурга проиграла свой матч со счетом 0:4.

Бронзовые медали завоевала сборная младшей группы "Минькинской коррекционной школы-интерната" Мурманской области, а в старшей группе – команда петербургского "Центра содействия семейному воспитанию №12".

Участники соревнований посетили с экскурсией стадион "Газпром Арена", а также стали участниками мастер-класса от спортивных журналистов, которые поведали о специфике работы журналиста.

Фото: Piter.tv, пресс-служба "Мегафона"