Врачи "Зенита" рассказали о состоянии голкипера Андрея Лунева

По предварительным прогнозам, основной вратарь "Зенита" должен вернуться на поле через 2-3 недели.

Голкипер "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Лунев уже этой весной должен полностью восстановиться от травмы. Сейчас спортсмен уже работает в тренажерном зале под наблюдением специалистов. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Пока что медики оптимистично оценивают перспективы скорейшего возвращения Лунева в игру. Известно, что накануне голкипер прошел контрольное медицинское обследование. После этого футболиста перевели из лазарета в тренажерный зал к мягким тренировкам. Если все будет идти по плану, то через 2-3 недели спортсмен вернется в общую группу "Зенита". Впрочем, медики оговорились, что многое будет зависеть от индивидуальных особенностей организма петербуржца.

Напомним, что Андрей Лунев попал в руки врачей после матча с "Анжи" 14 апреля. Тогда основной вратарь "Зенита" получил травму бедра.

Фото: Instagram, Андрей Лунев