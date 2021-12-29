Лукашенко: жилье с господдержкой приоритетно для силовиков и многодетных семей Белоруссии

Глава республики отметил, что многодетные семьи и люди в погонах не могут заработать больше, чем им платят. Кроме того, они не имеют права зарабатывать на стороне. Именно поэтому они входят в число приоритетных категорий в данном вопросе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал в приоритетном порядке оказывать поддержку при строительстве жилья многодетным семьям и силовикам. Об этом он сказал во время доклада вице-премьера Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича во вторник, 4 января.

Лукашенко отметил, что власти пытаются поддержать всех. По его словам, здесь речь идет о финансировании. Однако, в любой стране всегда не хватает денег. Президент Белоруссии не удовлетворен состоянием дел в строительной отрасли.

В прошлом году, если взять строительную отрасль, у меня данные на конец ноября, может, что-то изменилось за декабрь, откровенно, радости немного. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По данным, представленным Лукашенко, удельный вес строительной отрасли за январь-ноябрь 2021 года в ВВП составляет менее 5%, темп роста объемов строительно-монтажных работ – менее 90%, экспорта услуг – около 97%.

Глава республики отметил, что многодетные семьи и люди в погонах не могут заработать больше, чем им платят. Кроме того, они не имеют права зарабатывать на стороне. Именно поэтому они входят в число приоритетных категорий в данном вопросе.

Ранее мы сообщили, что сдающих жилье туристам россиян могут обязать платить налоги.

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