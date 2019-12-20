Об окончательных тарифах стороны договорятся в ближайшие 2-3 дня.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достижении концептуальной договоренности с Россией по поставкам газа и нефти.

По итогам переговоров, состоявшихся 20 декабря в Петербурге, Белоруссия в 2020 году купит около 20 млрд куб. м. газа или более. Белорусский лидер не исключил возможности закупки и больших объемов. Меньше закупать Минск будет только после ввода в эксплуатацию атомной станции.

Кроме того, согласно договоренности, Белоруссия закупит 24-25 млн т нефти. При этом цены будут не выше уровня 2019-го года. Об окончательных тарифах стороны договорятся в ближайшие 2-3 дня. Александр Лукашенко заявил, что остался доволен состоявшимися переговорами в Петербурге.

Видео: CTVBY