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Лукашенко заявил, что в Белоруссии конституционный референдум пройдет не позднее февраля 2022 года

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Президент подчеркнул, что на этой почве появилось много фейков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти заявил, что в стране конституционный референдум пройдет не позднее февраля 2022 года, то есть в обозначенные в обозначенные Всебелорусским народным собранием сроки.

Он отметил отдельно, что на этой почве возникло много разных фейков, но решение по поводу конституционного референдума было принято.

Предлагаемые в основной закон изменения - это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны, - сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко допусти размещение российских войск в Белоруссии. Однако возможность этого, по его словам, расценивается как очень низкая. 

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: конституционный референдум в белоруссии, президент белоруссии александр лукашенко
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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