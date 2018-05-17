Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Президент сказал, что Белоруссия обладает достаточными силами для самообороны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства в стране могут быть размещены российские войска. Об этом сообщает БелТА.

Однако такую вероятность Лукашенко расценивает как очень низкую. Президент подчеркнул, что у Белоруссия обладает для самообороны достаточными силами.

Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем, — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко раскритиковал спортсменов за жажду наживы. По его словам, многих спортсменов не интересует повышение уровня спортивных достижений.

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