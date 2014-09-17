Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок

По его словам, следующим президентом может стать человек, который будет проводить иную политику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок. Об этом он заявил в интервью изданию TIME.

По словам главы государства, его младший сын Николай не будет его преемником. Он подчеркнул, что следующим президентом может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. Лукашенко добавил, что такой преемник должен убедить общество в необходимости перемен.

Ранее Лукашенко призвал производить импортозамещающее оборудование.

Видео: Telegram / Пул Первого