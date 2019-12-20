Лукашенко: прочные отношения Белоруссии с РФ и ее регионами помогают держать удар Запада

Политик записал обращение к участникам X Форума регионов России и Белоруссии.

Прочные отношения между Белоруссией, Россией и областями и регионами этих стран помогают руководству держать удар, который коллективный Запад наносит "по всем фронтам": экономическому, идеологическому, информационному, культурному, политическому и остальным. Соответствующее заявление белорусский президент Александр Лукашенко сделал в видеообращении к участникам X Форума регионов России и Белоруссии.

Даже в самые сложные для Беларуси и России времена контакты на уровне регионов активно развивались. Это помогло нам выстоять в условиях развала государственности и разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства полагает, что уникальность партнерства Белоруссии и России состоит в том, что с самого начала система взаимодействия двух стран строилась на основе самодостаточности экономических связей, а также обеспечения технологического суверенитета. Политик добавил, что Союз Белоруссии и России не представляет из себя какой-то закрытый клуб, а страны не объединяются ни против кого бы то ни было. Александр Лукашенко добавил, что обе нации заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое, а соседние государства были бы экономически успешными. По мнению Минска, речь идет о важном условии для роста уровня благополучия, а также мира в регионе. Глава республики пояснил, что если западные представители решат поддержать принципы всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то Белоруссия и Россия не будут против совместных мероприятий.

Лукашенко заявил о попытке оппозиции организовать мятеж в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого