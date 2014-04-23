Президент Белоруссии примет участие в Глобальном атомном форуме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Сегодня, 25 сентября, самолет белорусского лидера приземлился в аэропорту "Внуково". В пятницу, 26 сентября, у Лукашенко запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидается, что главы государств обсудят наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Он также примет участие в Глобальном атомном форуме.

Ранее Лукашенко потребовал нарастить экспорт промышленных товаров.

Видео: Telegram / Пул Первого