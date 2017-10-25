"Дешевая комедия": Александру Лукашенко не понравился фильм "Смерть Сталина"

В фильме "Матильда" политика впечатлила работа оператора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно оценил "Матильду" и "Смерть Сталина". Такое заявление политический лидер сделал на встрече с молодежью в Минске. Политик заявил, что шумиха вокруг фильмов была вызвана для поддержания интереса к картинам.

У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает

- заявил президент Беларуси.

В картине "Матильда", Лукашенко понравилась только работа операторов. Он также допустил мысль, что сюжет фильма Алексея Учителя вполне мог оказаться правдой.

В итальянской киноленте "Смерть Сталина" Лукашенко не впечатлил режиссерский подход. Глава Беларуси отметил, что никто до конца не знает, как провел свои последние часы Иосиф Сталин.

Дешевая комедия - у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего.

Напомним, что 23 января Министерство Культуры России запретило прокат фильма "Смерть Сталина". Чиновники посчитали, что картина является оскорбительной. Однако в кинотеатрах Белоруссии фильм был показан.