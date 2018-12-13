Лукашенко потребовал решения проблемы "ядовитой нефти"

Глава Белорусии попросил докладывать ему о положительных результатах решения этого вопроса.

Президент Белоруссии провёл совещание по вопросам экономики. Он потребовал решения проблемы поставок "ядовитой нефти" по трубопроводу "Дружба" из России. Об этом сообщает "RT".

Нашумевшая проблема "ядовитой" этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, - сказал Лукашенко.

Глава Белорусии также попросил докладывать ему о положительных результатах решения этого вопроса.

Напомним, 16 мая вице-премьер Дмитрий Козак отчитался по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Стороны договорились собрать специальную группу из восьми человек, чтобы те оценили убытки от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".

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