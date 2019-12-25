Путин допустил, что в Белоруссии может развернуться производство препарата.

Александр Лукашенко поручил наладить в Белоруссии выпуск российской вакцины от коронавируса. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко рассказал, что накануне тему производства вакцины он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины". Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что российский лидер допустил, что в Белоруссии может развернуться производство препарата. Также Путин отметил, что если республика захочет его продавать, то вполне сможет это сделать. Лукашенко заявил, что нужно срочно рассмотреть — сколько это будет стоить.

Ранее мы писали, что Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу.

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