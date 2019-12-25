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Лукашенко и Пашинян обсудили "завышенный уровень цен" на газ из России
Сегодня, 15:50
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lesjasap

Лукашенко и Пашинян обсудили "завышенный уровень цен" на газ из России

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Политики из Белоруссии и Армении провели телефонные переговоры.

Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили "завышенный уровень цен" на газ из России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Чиновники отметили, что политики провели телефонный разговор друг с другом. Их интересовали вопросы функционирования экономики в условиях распространения коронавируса. Глава Белоруссии и премьер-министр Армении отметили важные проблемы и сложности. В частности, они связаны со стоимостью импорта российского природного газа. Политики считают, что цена на ресурс не соответствует мировому уровню, а тем более складывающейся ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии.

Теги: александр лукашенко, газ, никол пашинян
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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