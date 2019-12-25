Лукашенко и Пашинян обсудили "завышенный уровень цен" на газ из России

Политики из Белоруссии и Армении провели телефонные переговоры.

Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили "завышенный уровень цен" на газ из России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Чиновники отметили, что политики провели телефонный разговор друг с другом. Их интересовали вопросы функционирования экономики в условиях распространения коронавируса. Глава Белоруссии и премьер-министр Армении отметили важные проблемы и сложности. В частности, они связаны со стоимостью импорта российского природного газа. Политики считают, что цена на ресурс не соответствует мировому уровню, а тем более складывающейся ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии.