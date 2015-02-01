Глава Белоруссии принял в Минске главу Ленобласти Александра Дрозденко.

Для многих западных политиков стало открытием то, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на рабочей встрече с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко. Иностранный политик упомянул о том, что накануне провел телефонный разговор с Владимиром Путином относительно реализации совместных проектов.

Как вы отметили в одном из своих выступлений, традиционные преимущества приграничного с Евросоюзом Ленинградского региона с 2022 года стали факторами риска. Слава богу, нам это очень выгодно, и России тоже. Мы больше будем сейчас смотреть на себя и думать, как нам развиваться дальше. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики пояснил, что если бы Минск по-прежнему ориентировался на соседние государства и Евросоюз, то многими бы вопросами страна просто не занималась. Он добавил, что не существует односторонних выгод и неудач. Александр Лукашенко призвал справляться с существующими проблемами. о его мнению, сейчас ленинградцы при поддержке белорусов успешно справляются с ситуацией. В качестве примера он привел темпы экономического развития.

Лукашенко встретится с Путиным 15 октября в Киргизии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого