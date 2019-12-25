Рождественские рейсы Lufthansa из Петербурга во Франкфурт-на-Майне откроются 19 декабря

Авиакомпания запланировала четыре перелета.

Авиакомпания Lufthansa откроет несколько рождественских рейсов из Петербурга во Франкфурт-на-Майне. начиная с 19 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта "Пулково".

Известно, что вылеты запланированы на четыре дня до конца декабря: улететь заграницу можно будет 19, 22, 26 или 29 числа в 19.00. Билеты на рейсы уже можно забронировать на сайтах перевозчика или Пулково.

Также своими планами на Новый год поделилась авиакомпания "Россия": перевозчик осуществит рейсы из Пулково в Мюнхен и Берлин. В Мюнхен самолеты полетят 26 декабря, 2 и 9 января в 9.00, рейсы в Берлин состоятся 27 декабря, 3 и 10 января в 9.30.

В Пулково напомнили, что пассажирам следует уточнять актуальную информацию о правилах въезда в заграничные страны в связи с эпидситуацией. Кроме того, въезд в Германию разрешен только отдельным категориям пассажиров.

При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения. пресс-служба Пулково

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Фото: Piter.TV