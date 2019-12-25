Поезда из Петербурга в Калининград будут ехать на два часа меньше

Поездка ускорили за счет оптимизации графика движения.

С 14 января 2021 года поезд из Петербурге в Калининград под номером 79 будет в пути на два часа меньше. Как рассказали в пресс-службе калининградской железной дороги, составы из Северной столицы начнут отправляться в 10.13 по московскому времени вместо 8.25.

Отмечается, что время прибытия в Калининград при этом не изменится – поезда по-прежнему будут доезжать до конечного пункта в 13.13 по местному времени. Сокращение времени в пути достигли за счет оптимизации графика движения, сейчас специалисты работают над аналогичной задачей по поезду №80 из Калининграда в Петербург.

Билеты по новому расписанию уже можно приобрести на сайте РЖД и в кассах вокзалов.

Ранее мы сообщали, что до конца декабря пассажиры старше 65 лет смогут сдать невозвратные билеты на поезда.

Фото: Piter.TV