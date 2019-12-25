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До конца декабря пассажиры старше 65 лет смогут сдать невозвратные билеты на поезда
Сегодня, 12:22
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nadezhda_sib

До конца декабря пассажиры старше 65 лет смогут сдать невозвратные билеты на поезда

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О своем намерении вернуть деньги можно сообщить не выходя из дома.

Пассажиры "РЖД" старше 65 лет смогут до 31 декабря 2020-го года вернуть деньги за "невозвратные" билеты. Об этом накануне сообщила пресс-служба предприятия. 

Решение приняли в связи с тем, что в ряде регионов были приняты дополнительные ограничительные меры для граждан этой возрастной категории из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Проездные документы по невозвратном тарифу можно сдать. 

Для отмены поездки можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00 для звонков из России или по номеру +7 (499) 605-20-00 для звонков с территории иностранных государств. После этого в течение 180 дней после дистанционной отмены поездки пассажиру старше 65 лет необходимо обратиться в билетную кассу за возвратом денег за билет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из Петербурга запустили еще один модернизированный "Сапсан" с новым интерьером. 

Фото: Piter.TV

Теги: невозвратные билеты, путешествия, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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