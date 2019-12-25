Из Петербурга запустили еще один модернизированный "Сапсан" с новым интерьером

В вагонах заменили обивку и чехлы кресел, обновили освещение, установили кулеры, а на окнах повесили затемняющие шторы.

ОАО "РЖД" запустила второй модернизированный скоростной поезд "Сапсан". 10 декабря состав выполнил свой первый рейс из Петербурга в Москву. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Интерьер поезда усовершенствовали, учитывая пожелания пассажиров. В вагонах заменили обивку и чехлы кресел, цветовое оформление салонов, а также обновили освещение, установили кулеры с питьевой водой, на окнах повесили новые затемняющие шторы. Теперь рядом с креслом каждого пассажира есть розетка для зарядки мобильных устройств и USB-разъемами.

В обновленных "Сапсанах" доступны девять классов обслуживания вместо семи. В первом вагоне есть первый класс и купе-переговорная, во втором бизнес-класс и два купе-сьют. Эконом-класс доступен в вагонах №3, 6, 7, 8 и 9. В пятом располагается вагон-бистро, в четвертом – базовый класс. Десятый вагон является семейным классом со специальной игровой зоной для детей.

Обновленные составы будут курсировать на участке Петербург – Нижний Новгород между двумя столицами.

Ранее мы писали, что из Пулково 11 декабря все рейсы вылетают без задержек.

Фото: Piter.TV