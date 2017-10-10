Лучшие тату Петербурга: шокирующая осенняя подборка выпуск #3

Канал Piter.TV вновь вооружается камерами и отправляется на улицы Санкт-Петербурга в поисках самого яркого представителя тату культуры.

В наш любимый город пришла осень, но это не значит, что съемочная группа Piter.TV оставит за спиной нашу новую летнюю рубрику о неформальном Петербурге. Где же еще в России, как не здесь, в равной степени можно встретить балерину в пачке, едущую в трамвае напротив юноши с ирокезом? Сотни стилей, субкультур, разноцветно-кислотных глаз, дредов, брейдов, зизи и афро кос – и все это лишь малая часть для выражения своего внутреннего я. Которое мы и будем стараться раскрыть в новой рубрике Piter.TV

Ведущая канала Дарья Молчанова попытается стереть в пыль все стереотипы о тату и людях, которые выглядят не так, как все. Она соберет истории рождения тату и узнает об их сакральном значении, познакомится с неповторимыми парнями и подружится с обворожительными девушками.

В конце каждого эфира мы будем запускать голосование в группе ПитерТВ "ВКонтакте". Обладатель лучшей татуировки недели получит призы: билеты на концерты рок-групп и кинопремьеры, а также подарки от спонсоров рубрики.

Наша съемочная группа выражает благодарность Лофт проекту "Этажи", который приютил продрогших журналистов в просторах своих локаций, а именно: уютному магазину "иятудаже", тиру "plinker" и кафе "Зеленая комната".

Дарья Молчанова, Петр Кудряшов

Видео: Piter.TV