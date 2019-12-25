  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 500 правоохранителей получат премии в размере 25 тысяч рублей
Сегодня, 16:51
86
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 500 правоохранителей получат премии в размере 25 тысяч рублей

0 0

Премия присуждается ежегодно, начиная с 2011 года.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление "О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга "За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Санкт-Петербурга" в 2023 году".

Премии могут получить сотрудники и работники МВД РФ по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, Росгвардии, имеющие выдающиеся заслуги в области обеспечения правопорядка на территории Санкт-Петербурга.

В 2023 году к присуждению премии в размере 25 тысяч рублей каждая представлены 500 сотрудников и работников. Премия присуждается ежегодно, начиная с 2011 года.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, премия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии