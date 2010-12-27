Лучшая воспитательница дошкольного детского учреждения в Выборге работает в детском саду №3

Ксения Шеремет представит в этом году Ленобласть на десятом, юбилейном Всероссийском конкурсе "Воспитатель года".

Лучшая воспитательница дошкольного детского учреждения работает в детском саду №3 города Выборга.

Ксения Шеремет представит в этом году Ленобласть на десятом, юбилейном Всероссийском конкурсе "Воспитатель года". Чтобы попасть на него, Ксения Игоревна осенью 2018 года одержала победу в муниципальном одноименном конкурсе, а весной 2019 года она уже представляла Выборгский район на Ленинградском областном конкурсе "Учитель года" в номинации "Воспитатель года", который проходил в поселке Янино Всеволожского района, и также одержала победу.

"Для участия в конкурсе каждый регион выдвигает одного конкурсанта - победителя регионального этапа Конкурса. За всю историю конкурса Выборгский район представлял Ленобласть четыре раза, два из которых – педагоги нашего детского сада (в 2013 и 2019 году)", - рассказали в детском саду.



Станет ли Ксения Игоревна победителем Всероссийского конкурса, станет известно в конце ноября. Стоит отметить, что финал в этом году пройдет в Московской области 16-21 ноября, на родине абсолютного победителя конкурса в 2018 году.

Как отметили коллеги Ксении в детском саду, конечно же участники и победители конкурса получат призы, в том числе и от информационных партнеров в специальных номинациях. Но самое главное - это профессиональное признание и общение, ведь победа открывает много новых возможностей для реализации в профессии.