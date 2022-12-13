Ловрен попрощался с "Зенитом"

Футболист признался, что члены команды стали для него друзьями.

Капитан "Зенита" Деян Ловрен официально попрощался с "Зенитом". Он поблагодарил руководство клуба и членов команды за совместную работу.

Я по-настоящему насладился двумя с половиной годами в самом красивом городе мира, и множество прекрасных воспоминаний навсегда останутся в моем сердце. С гордостью могу заявить, что мне нравилось быть вашим капитаном. Деян Ловрен, капитан "Зенита"

Футболист признался, что игроки команды стали для него друзьями. Он пообещал никого не забывать. Спортсмен пожелал клубу удачи.

Напомним, Ловрен перешел в "Лион".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"