Ловись, корюшка: в Петербурге началась путина

Рыбакам удается выловить больше 100 кг рыбы.

На неделе в Петербурге началась путина. На радость местных рыболовов на икромёт пошла корюшка.

За короткий срок, 3-4 дня, сотни человек ещё днём занимают места на берегу Канонерского острова, ждут ночи, когда корюшка подходит ближе к берегу.

До этого происходят обычные походные "обряды" - жарят шашлыки и общаются между собой. Во время прихода корюшки - рыбаки ловят её сеткой, размерами метр на метр.

Можно отметить, что браконьерство здесь не одобряют - если инспекторы заметят большие сети, могут оштрафовать, по 20 рублей за "хвост". А если учесть, что за три часа некоторым рыбакам удаётся выловить больше 100 килограммов рыбы, то штраф выходит внушительный.

Пойманную рыбку - бренд Петербурга, люди жарят в муке и либо кушают сами, либо отдают знакомым. Однако, многие делают бизнес, килограмм корюшки продают от 100 рублей и выше.

Видео: Piter.TV