Лоукостер "Победа" начнет летать в Милан, Лондон и Стамбул

Такие бюджетные рейсы начнут действовать в Петербурге с октября этого года.

Авиакомпания "Победа" открывает продажу билетов на зарубежные направления. Сообщает перевозчик.

Одномоментно до конца зимнего расписания на новые направления предложено не менее 1,5 тысяч билетов по 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов сообщают в компании

Итак, Бюджетно улететь из Петербурга возможно будет в Милан, Стамбул и Лондон. Как отметили в компании, рейсы начнут действовать с октября этого года.

Так, в главный город северной части Италии можно выкупать билеты с 11 октября, в Лондон с 12, а в Турцию с 28 числа.

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