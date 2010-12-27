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Лоукостер "Победа" начнет летать в Милан, Лондон и Стамбул
Сегодня, 19:57
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IRINA_CHALKINA
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Лоукостер "Победа" начнет летать в Милан, Лондон и Стамбул

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Такие бюджетные рейсы начнут действовать в Петербурге с октября этого года.

Авиакомпания "Победа" открывает продажу билетов на зарубежные направления. Сообщает перевозчик. 

Одномоментно до конца зимнего расписания на новые направления предложено не менее 1,5 тысяч билетов по 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов

сообщают в компании

Итак, Бюджетно улететь из Петербурга  возможно будет в Милан, Стамбул и Лондон. Как отметили в компании, рейсы начнут действовать с октября этого года. 

Так, в главный город северной части Италии можно выкупать билеты с 11 октября, в Лондон с 12, а в Турцию с 28 числа. 

Ранее мы сообщали о том, что в  "Пулково" задержали рога из Южной Африки.

Фото: Pixabay

Теги: авиакомпания победа , лондон , милан , перелет победа , петербург лоукостер
Категории: Лента новостей Новости СПб

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