Доверчивый лосёнок вышел к людям в природном парке у Токсово

Часто лосята не успевают следовать за матерью и на время остаются одни.

В мае наступает период рождения лосят. Одного из малышей, который только недавно появился на свет, заметили в Ленобласти недалеко от природного парка "Токсовский". Видео с ним опубликовала региональная Дирекция особо охраняемых природных территорий.

Специалисты отмечают, что в первые недели лосята не успевают следовать за матерью, поэтому лосихи часто оставляют их в укромном месте, а сами уходят за пропитанием. Лосёнок может проводить время в одиночестве целые сутки: некоторые из них вполне доверчивы и спокойно выходят к людям.

Сотрудники Дирекции особо охраняемых территорий Ленинградской области предупредили, что в подобных случаях лосят ни в коем случае нельзя трогать. Лучше обходить их стороной, так как они не потеряны и ждут возвращения матери.

Ранее мы сообщили о том, что оставшегося без матери лосенка доставили в приют под Волосово.

Видео: Telegram / Дирекция ООПТ Ленинградской области