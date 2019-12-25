Логистическая компания "Орбис" арендует склад 3,5 тыс. кв. м на Софийской улице

Орбис расширяет складские мощности в Петербурге после реновации комплекса Нарт.

Логистический оператор товаров повседневного спроса компания "Орбис" заключила договор аренды на 3,5 тыс. кв. м в производственно-складском комплексе "Нарт" на Софийской улице, сообщает брокер сделки Maris.

Компания "Орбис" арендовала склад общей площадью 3,5 тыс. кв. м в комплексе "Нарт". В рамках подготовки к аренде собственник провёл реновацию объекта, выполнил ремонт помещений и согласовал установку системы пожарной сигнализации. Комплекс "Нарт" ранее использовался как крупнейшая агробаза Северо-Западного федерального округа и занимал площадь 90 тыс. кв. м. В 2024 году Софийская овощебаза была переведена в новый "Агропарк Нарт" в Петро-Славянке, после чего исходные площади стали предлагать в аренду.

По данным брокера Maris, в дальнейшем планируется строительство корпусов формата light industrial на территории комплекса для расширения промышленной и логистической инфраструктуры.

Фото: freepik (aleksandarlittlewolf)