Логика и сообразительность: выборжане активно участвуют в викторине "Quiz"

Редакция Piter.TV пообщалась с организатором викторины "Quiz" Еленой Парфеновой, которая рассказала, что не стоит бояться показаться "чуточку неумным", а надо обязательно хотя бы один раз попробовать свои силы в увлекательной командной игре.

Редакция Piter.TV пообщалась с организатором викторины "Quiz" Еленой Парфеновой, которая рассказала, что не стоит бояться показаться "чуточку неумным", а надо обязательно хотя бы один раз попробовать свои силы в увлекательной командной игре.

Идея проведения викторин в Выборге родилась у Елены примерно четыре года назад, тогда же она со свои партнером и открыла первую интеллектуальную викторину.

"Тогда большинство жителей города и не знали о подобных викторинах и к нам присоединились только те, кто уже участвовал в подобных мероприятиях и был в теме", - рассказал Елена.

По словам девушки, многие до сих пор не решаются прийти на игру, так как боятся показаться не умными. Но главное в играх логика и сообразительность, они рассчитаны на базовые знания.

"Начинали мы с трех четырех команд, большинство из игроков были знакомы друг с другом. Тогда игра проходила под названием "Qметр". Потом количество команд стало постепенно расти и дошло до 20. Это очень большой показатель для такого города", - отметила девушка.

Год назад Елена открыла в Выборге новую викторину из серии "Quiz", который пришел к нам из Белоруссии.

"Сейчас собирается максимум 22 команды, просто больше посадить не получается", - отметила Елена.

Можно ли сравнить Quiz с "Что? Где? Когда?"? По словам организаторов, все таки Quiz-ы это некий симбиоз различных программ и викторин, которые пришли в Россию из Европы. Они рассчитаны на веселое времяпрепровождение и общение.