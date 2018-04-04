Лиза Галкина исполнила победный танец

Всего два часа назад в Instagram Максим Галкин опубликовал видео со своей дочерью Лизой, которое за это короткое время набрало более 500 тысяч просмотров.
На данном Максим Галкин показал, как он с Лизой играл в любимую игру его детства. Лиза выиграла партию у папы, а после под заливистый смех исполнила "победный танец".
Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства - Мемо, я ещё со своими родителями в неё играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя.
Максим Галкин
Под опубликованным видео множество восторженных комментариев:
Танец счастливого ребенка
Куколка! Какой жизнерадостный ребенок! Что значит расти в любви и нежности!
Какая артистичная малышка
Количество просмотров этого видео растет тысячами с каждой минутой.
Видео: Instagram/Максим Галкин