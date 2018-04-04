Лиза Галкина исполнила победный танец

Опубликованное видео с Лизой Галкиной любящим отцом за 1 час набрало более полумиллиона просмотров.

Всего два часа назад в Instagram Максим Галкин опубликовал видео со своей дочерью Лизой, которое за это короткое время набрало более 500 тысяч просмотров.

На данном Максим Галкин показал, как он с Лизой играл в любимую игру его детства. Лиза выиграла партию у папы, а после под заливистый смех исполнила "победный танец".

Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства - Мемо, я ещё со своими родителями в неё играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя. Максим Галкин

Под опубликованным видео множество восторженных комментариев:

Танец счастливого ребенка

Куколка! Какой жизнерадостный ребенок! Что значит расти в любви и нежности!

Какая артистичная малышка

Количество просмотров этого видео растет тысячами с каждой минутой.

Видео: Instagram/Максим Галкин