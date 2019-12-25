Ливни с грозами пройдут в ночь на четверг в Петербурге

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём мало меняться.

Завтра в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, днем обойдется без осадков. Об этом 8 июня рассказали в ГУ МЧС России по городу.

В ночь на четверг температура воздуха опустится до +12…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут до +20…+22 градусов. Направление ветра юго-западное, западное, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём мало меняться.

Ранее в Ленобласти 9 июня воздух прогреется до +25 градусов. Ночью в регионе пройдут дожди, местами возможны ливни, грозы.

Фото: Piter.tv

