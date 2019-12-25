Пока грузовой транспорт ездит в обе стороны в штатном режиме.

Литва пообещала зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Он отметил, что пока грузовой транспорт ездит в обе стороны в штатном режиме. Сквернялис подчеркнул, что если Белоруссия перестанет его пропускать на свою территорию, то Литва ответит тем же. Он считает, что это станет большим ударом по экономике соседнего государства.

Ранее МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ.