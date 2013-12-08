В Петербурге скончался литературовед Евгений Марцинкевич

Ему было 95 лет.

На 96 году жизни скончался литературовед, лектор и артист Евгений Марцинкевич. Об этом сообщает пресс-служба в " Петербург-концерта". Причиной гибели не уточняются.

Истинный петербургский интеллигент и знаток петербургской культуры, глубокий, оригинально мыслящий человек, Евгений Валентинович снискал огромную любовь и уважение зрителей, коллег и друзей, всех истинных ценителей литературы и искусства. Его выступления всегда поражали глубиной материала и изяществом речи. В Петербург-Концерте (Ленконцерте) Евгений Валентинович проработал более полувека. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Евгений Марцинкевич давал концерты в доме Кочневой, Музее театрального и музыкального искусства, Музее А.С. Пушкина, городских библиотеках. Он является автором таких музыкально-литературных проектов , как "Духовные искания русских писателей", "Земная жизнь и жизнь вечная", "Христианство и мирская власть", "Искусству дань мы отдадим", "Шедевры русской литературы ХIХ века", "Избранные страницы русской литературы ХХ века".

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Фото:petroconcert.spb